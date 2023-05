L’incroyable 6e étape du Tour du Japon : une course en ligne de… 11,4 kilomètres sur les pentes du Mont Fuji

Le Mont Fuji, célèbre montagne japonaise, était le théâtre de l’étape reine du Tour du Japon 2023, vendredi. Une étape qui a la particularité d’être très courte.

Pour venir à bout de cette 6e étape, le peloton a dû parcourir pas moins de… 11,4 kilomètres. Non, ce n’est pas un contre-la-montre mais bien une course en ligne qui a commencé au pied du Mont Fuji et qui s’est terminée à plus de 2000 mètres d’altitude.

Cette épreuve est donc loin d’être une promenade de santé pour les coureurs qui ont affronté un total de 1153 mètres de dénivelé en très peu de temps.

C’est Nathan Earle, l’Australien de la formation Ukyo, qui a remporté cette incroyable course en solitaire. Il s’est imposé en 40 minutes et 14 secondes devant deux autres Australiens : Benjamin Dyball et Drew Morey.