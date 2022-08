L’incontournable Space Jam avec Michael Jordan débarque sur Tipik !

Diffusé pour la première fois dans les salles obscures en 1996, Space Jam est réalisé par Joe Pytka. Après le succès fin années 80’s de Qui veut la peau de Roger Rabbit (Walt Disney), Warner Bros remet le couvert huit ans plus tard en mêlant à la perfection des personnages des Looney Tunes et de vrais être humains comme Michael Jordan. A l’époque, ce mix fait fureur et casse les codes. Près de 25 ans plus tard, la mayonnaise prend toujours avec une longue série de films. Le dernier en date est sorti en 2021 Space Jam : Nouvelle ère (Angèle y avait d'ailleurs interprété la voix française de Lola Bunny)