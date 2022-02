L’inconnu devenu un demi-dieu en 2 semaines : Jeremy Lin ou l’histoire d’un ovni qui a chamboulé la NBA à jamais

Parce que pour Lin, la suite est plus périlleuse. Difficile de retomber sur terre après avoir effleuré les nuages. Difficile aussi de détacher son nom de la pancarte de ‘Linsanity’, lui qui ne rêve que d’une chose : redevenir un joueur “normal”.

Après ce conte de fées, il faut donc confirmer pour éviter de devenir un éphémère feu de paille. Et si les mois et années qui suivront seront corrects, Lin restera un joueur fragile, martyrisé par un corps qui ne tient plus vraiment la route. Son gros contrat paraphé avec les Rockets (25 millions sur trois ans) ne servira finalement qu’à prouver qu’il s’est définitivement fait un nom en NBA.

Bringuebalé d’équipe en équipe par la suite, considéré comme un très honnête joueur de complément, Lin tirera finalement sa révérence en NBA en 2019 après un titre avec les Raptors. Des adieux sobres et sans chichis, réalisés dans un certain anonymat médiatique. Tout un symbole pour fermer cette parenthèse enchantée et emmener avec lui ce souvenir de deux semaines de pure folie…