L’incinérateur de Virginal va tourner au ralenti dès samedi : la ligne 1 sera fermée temporairement pour rénovation

Le coût de cette rénovation était initialement de 32 millions d’euros. Mais l’intercommunale s’attend à devoir payer environ 10% de plus, en raison de l’évolution des prix de la main-d’œuvre, des matériaux et du transport. Voilà qui fera sans doute à nouveau tiquer les opposants à ce projet. Il y a deux ans, le député wallon André Antoine (Les Engagés) et la ministre wallonne de l’Environnement Céline Tellier (Ecolo), avaient estimé que la modernisation était trop coûteuse et même inutile. Mais les dirigeants d’inBW ont gardé le cap.

"Je maintiens que c’est indispensable, nous aurons besoin de cet outil encore longtemps", indique Christophe Dister, président de l’intercommunale.

Quant à la deuxième ligne de l’incinérateur, elle sera normalement rénovée à son tour en 2023.