L’incident du col Dyatlov : la mort suspecte de 9 randonneurs russes en 1959 résolue en 2021 ?

Malencontreuse rencontre avec le yéti, assassinat par des extraterrestres ou catastrophe naturelle ? Les théories aussi saugrenues ou rationnelles ont germé dans l’opinion publique et la communauté scientifique au sujet du décès de 9 alpinistes expérimentés en 1959 en Russie. Dans L’Heure H, découvrez l’affaire Dyatlov, qui aurait été résolue en 2021.

Il est 1 heure du matin, ce 2 février 1959. Au cœur de la nuit noire, neuf alpinistes, pour la plupart en sous-vêtements, d’autres blessés, quittent le lieu de leur campement situé sur une montagne au nom quasi-prémonitoire : la montagne morte. Bientôt, ils seront tous morts, eux aussi, et leur disparition, des plus inhabituelles et inexplicables, va nourrir de folles théories durant plus de 5 décennies, en Russie et dans le monde entier.

Retour aujourd’hui sur l’une des plus mystérieuses affaires de l’histoire de l’alpinisme, celle du col Dyatlov.