L’inceste, un fléau majeur

Attention : cet article traite d’un sujet difficile et sensible qui peut éveiller des souvenirs douloureux et traumatiques. Ne restez pas seul·e avec cela, si cela vous arrive. Il existe des numéros d’écoute comme le 107 qui peuvent vous aider, dans l’urgence. N’hésitez également jamais à consulter des associations spécialisées qui peuvent vous soutenir et vous aiguiller. Votre santé mentale est précieuse.