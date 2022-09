L'incendie de Notre-Dame de Paris : dans la tragédie, le miracle d'œuvres restées intactes

La résistance s’organise, le miraculeux aussi, mais le Malin prend de l’avance et dévore tout ce qui passe sous ses griffes. On soustrait à Notre-Dame ses entrailles les plus précieuses, on place en sûreté les organes vitaux que l’on veut arracher à l’Enfer, tant bien que mal. La Sainte Couronne et les autres s’échappent par des portes dérobées alors que la nef suffoque, comme asphyxiée par le brasier qui s’étend. Au dehors, les larmes qui coulent sur les joues ne peuvent suffire à enrayer l’infernale machination qui se déroule au-dedans. La stupéfaction règne, l’incompréhension aussi.

Une fois le brasier vaincu par les pompiers, dans le malheur, on constate des scènes de miracles : l'autel est intact, et la voûte qui le surplombe a tenu. Les bancs n'ont pas été réduits en cendres et des cloches et œuvres artistiques ont tenu bon ou ont été transférées quelques jours avant le drame.

