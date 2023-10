L'incendie de l'Innovation en 1967 : ces défaillances qui ont transformé le magasin en un immense brasier

Au téléphone dans une habitation placée tout près de la rue des Choux qui jouxte la rue Neuve, René Thierry commente la situation en direct : "Je suis tout près du magasin L’Innovation, et le ballet des voitures de police et de pompiers me laissent croire qu’il se trame quelque chose de très grave. Je suis encore incapable à ce stade de vous donner de plus amples informations, mais nous allons ensemble suivre la suite des événements".

René Thierry est donc aux premiers rangs de cette tragédie, qui se déroule comme un rouleau compresseur et que rien ne semble pouvoir arrêter. Pour la première fois de l’histoire de la radio en Belgique, le direct dont il est l’acteur principal va durer longtemps, très longtemps. Près de 15 heures, en réalité. Jusqu’au bout de la nuit, pendu à l’évolution des événements, René Thierry informe à la minute près les plusieurs dizaines de milliers de Belges pendus à leur poste. Les journalistes Roger Clermont et Luc Beyer, pour la télévision, sont en direct pour la première fois de l’histoire du JT. Les rebondissements seront légion. Les drames, aussi.

Ce 22 mai 1967, pour beaucoup de Belges, c'est Bruxelles qui brûle. Le choc est terrible. Mais dresser un bilan dans une telle situation est particulièrement délicat. Et que dire de l’enquête, indispensable pour comprendre ce qu’il s’est passé. Le plus terrible incendie vécu par la Belgique prend très rapidement… une ampleur internationale. Et déjà, les questions fusent. Pourquoi un incendie de cette ampleur a-t-il pu se déclencher dans une structure comme celle-ci, en plein cœur de Bruxelles ? L'Heure H remonte, à travers les yeux de René Thierry et de plusieurs survivants, le fil des événements de cet incendie impitoyable pour déterminer les défaillances techniques qui ont alimenté ce gigantesque brasier.