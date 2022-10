L'incendie de Céroux-Mousty est maîtrisé mais les pompiers sont toujours sur place et la circulation coupée

L’incendie qui s'est déclaré hier en fin d'après-midi dans un petit centre commercial sur la route Provinciale, à Céroux-Mousty est à présent maîtrisé mais d'importantes fumées se dégagent encore. Les pompiers qui sont intervenus en nombre - une trentaine d'hommes- sont toujours présents et ils devraient être à l'oeuvre encore toute la matinée. Le feu s'est déclaré hier aux alentours de 17 heures, dans le restaurant "Le 117" et il s'est propagé aux 3 commerces avoisinants parmi lesquels un magasin de peinture et une boulangerie. Craignant que le feu se propage à un magasin de bricolage, les pompiers ont délimité une zone rouge à laquelle ils étaient les seuls à avoir accès et une équipe médicale est arrivée sur les lieux. Ce type de dispositif est rare, il y en a eu une trentaine en dix ans à Bruxelles. Les habitants des maisons voisines n'ont pas été évacués mais ils ont reçu un message d'alerte les invitant à fermer leurs fenêtres et à rester chez eux, en raison des fumées, même si elles n'étaient pas de nature toxique. La route a alors été coupée à la circulation dans les deux sens.

Ce matin, les hommes du feu sont toujours sur place, ils ont pu contrôler l'incendie mais en raison des fumées importantes qui se dégagent toujours , la circulation reste fermée jusqu'à nouvel ordre. Les autorités espèrent rouvrir la route Provinciale à la circulation pour l'heure de pointe mais ce n'est pas garanti.