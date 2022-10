L'incendie de Céroux-Mousty est maîtrisé mais les pompiers sont toujours sur place

L’incendie qui s'est déclaré hier en fin d'après-midi dans un petit centre commercial sur la route Provinciale, à Céroux-Mousty est à présent maîtrisé. Les importantes colonnes de fumées se raréfient.

Hier soir et pendant la nuit, les pompiers sont intervenus en nombre - une trentaine d'hommes - et sont actuellement toujours présents sur les lieux pour assurer la sécurisation du lieu. Un nouveau départ de feu n'est en effet pas encore exclu à cette heure.

Au levé du jour, les propriétaires des commerces touchés sont venus constater l'ampleur des dégâts. Deux restaurants, un magasin de peinture et une boulangerie ont été complétement détruits. L'un des restaurateurs, Dai Wansheng, fêtait hier les 33 ans de son établissement. Aujourd'hui, il ne reste rien. "On a traversé toutes les crises, même le Covid. On s'en était sorti. Mais aujourd'hui ça... C'est vraiment une catastrophe, on ne sait pas ce qu'on va faire."

Le feu s'est déclaré hier aux alentours de 17 heures, dans le restaurant "Le 117" et il s'est propagé aux 3 commerces avoisinants parmi lesquels un magasin de peinture et une boulangerie. Craignant que le feu se propage à un magasin de bricolage, les pompiers ont délimité une zone rouge à laquelle ils étaient les seuls à avoir accès et une équipe médicale est arrivée sur les lieux. Ce type de dispositif est rare, il y en a eu une trentaine en dix ans à Bruxelles. Les habitants des maisons voisines n'ont pas été évacués mais ils ont reçu un message d'alerte les invitant à fermer leurs fenêtres et à rester chez eux, en raison des fumées, même si elles n'étaient pas de nature toxique. La route a alors été coupée à la circulation dans les deux sens.