L'incendie dans une école de Woluwe-Saint-Pierre est éteint

L'incendie qui s'est déclaré samedi matin dans une école de la commune bruxelloise de Woluwe-Saint-Pierre était complètement éteint peu avant 11h00, ont indiqué les pompiers de Bruxelles. Personne n'a été blessé mais les dégâts causés à l'établissement sont considérables.

Il s'agit de l'école maternelle et primaire Notre-Dame des Grâces, située avenue du Chant d'oiseau, dans laquelle 641 enfants sont scolarisés.

L'incendie est d'origine accidentelle

"L'incendie est d'origine accidentelle et a couvé toute la nuit avant de se transformer en un véritable incendie ce matin", a déclaré Walter Derieuw, porte-parole des pompiers. "C'est un passant qui nous a prévenus vers 9h30. Nous nous sommes rendus sur place avec trois camions et trois auto-échelles. Le feu a depuis été complètement éteint et le bâtiment est actuellement ventilé."

Le bourgmestre de la commune Benoît Cerexhe s'est rendu sur place samedi matin pour constater l'ampleur les dégâts.

"L'école est divisée en deux ailes, dont l'une est adjacente à l'église Notre-Dame des Grâces", a déclaré Arnaud Despiegelaere, porte-parole du bourgmestre. "C'est dans cette aile que le feu a fait rage, précisément dans la salle polyvalente. Cette salle a été gravement endommagée par l'incendie, et des dommages ont également été causés par la suie et la fumée dans le réfectoire et les salles de classe de l'étage supérieur. Personne n'était présent dans l'école, il n'y a donc heureusement eu aucun blessé."

Une fancy-fair avec des spectacles et des animations était prévue à l'école samedi et dimanche. Étant donné les circonstances, le pouvoir organisateur de l'école a décidé de reporter les festivités.

Inventaire des dégâts

"L'école doit désormais faire l'inventaire des dégâts. Elle devra vraisemblablement fermer ses portes pendant quelques jours le temps du nettoyage et des réparations. Le pouvoir organisateur, en étroite collaboration avec la commune, cherche des solutions afin d'assurer la continuité des apprentissages des enfants durant cette période", a indiqué par communiqué le bourgmestre, Benoît Cerexhe.

L'avenue du Chant d'oiseau, qui avait été fermée pour permettre l'intervention des services de secours, a rouvert à midi samedi.