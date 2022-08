L'incendie dans la forêt de Brocéliande "contenu aux deux tiers"

Deux bombardiers d'eau suédois, des avions Air Tractor AT 802, ont déjà effectué plusieurs largages sur la zone en se ravitaillant en eau dans le Golfe du Morbihan et sur le lac de Ploërmel, avait précisé l'officier Gouy. Arrivés jeudi soir à l'aérodrome de Vannes, les deux bombardiers étaient partis de "Suède dans le cadre de la solidarité européenne", selon un communiqué de la préfecture.

Le feu, qui n'était "toujours pas fixé" à la mi-journée, est désormais "contenu aux deux tiers", a ajouté le préfet, précisant que les flammes progressaient toujours vers l'ouest.

150 personnes évacuées

Cent cinquante personnes ont été "évacuées de façon préventive" de Campénéac, a-t-il également rappelé. "Une trentaine de sœurs" vivant dans une abbaye à proximité ont également été mises à l'abri. De nombreux véhicules de pompiers circulaient dans le village, a constaté un journaliste de l'AFP sur place.

Plus de 300 pompiers sont engagés, avec des renforts des départements voisins ainsi que de l'école militaire voisine de Saint-Cyr-Coëtquidan.

Toutes les portes sont ouvertes pour déterminer les origines de cet incendie

Une enquête a été ouverte et confiée à la brigade de gendarmerie de Ploërmel. "À l'heure actuelle il est beaucoup trop tôt pour se prononcer (...) Toutes les portes sont ouvertes pour déterminer les origines de cet incendie", a souligné le colonel Aurélien Ardiller, commandant du groupement de la gendarmerie du Morbihan.

La forêt de Brocéliande, qui s'étend sur plus de 9000 ha, est un haut-lieu de la légende arthurienne, à cheval sur l'est du Morbihan et le sud-ouest de l'Ille-et-Vilaine.