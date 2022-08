L'incendie d'un dépôt pétrolier à Cuba n'est pas encore sous contrôle

Les pompiers continuaient de combattre le gigantesque incendie d'un dépôt pétrolier à Cuba. Un deuxième réservoir de carburant a explosé et le couvercle d'un autre réservoir de l'entrepôt dans le port de Matanzas s'est effondré, ont rapporté les médias cubains dimanche soir (heure locale). Le gouvernement cubain a annoncé sur Twitter que du pétrole s'était échappé du deuxième réservoir et qu'il travaillait "" pour maîtriser le problème.

C'est la foudre qui a fait exploser un réservoir de carburant, vendredi soir, provoquant l'incendie. Le feu s'est ensuite propagé à d'autres parties de l'installation. Selon les informations du gouvernement cubain, plus de 120 personnes ont dû recevoir des soins médicaux dans l'intervalle. Une personne est décédée. Des spécialistes venant du Mexique et du Venezuela se sont rendus sur place pour aider aux travaux d'extinction. Selon le gouvernement provincial de Matanzas, une pompe puissante devait être installée dans la journée de lundi pour pulvériser une mousse chimique sur les réservoirs afin de les éteindre.

Les réservoirs contenaient du pétrole brut cubain et du pétrole lourd importé, utilisé principalement pour la production d'électricité. L'incendie engloutit d'importantes réserves d'énergie de l'Etat communiste, qui souffre déjà d'une grave crise économique et de gros problèmes d'approvisionnement en énergie. Les coupures d'électricité deviennent parfois permanentes, ce qui a entraîné des manifestations anti-gouvernementales il y a un an.