L'Inc'Rock Festival promet un moment festif et fort attendu

Tous les ingrédients sont réunis pour faire de l'INC'ROCK 2022 le Festival à ne pas manquer: Un line up incroyable et diversifié comme on l'aime, un endroit convivial mêlant musique et activités, un weekend de Mai qui lance la saison des Festivals et surtout une certitude que la bonne humeur sera de guise.

Les organisateurs attendent depuis deux ans de pouvoir accueillir leur public en masse et sans restrictions sanitaires compliquées à mettre en place. C'est pourquoi, ils ont décidé de nous offrir un moment presque inédit déjà rien qu'en termes d'artistes invités:

Timal, Gambi, SDM, Tiakola ou encore 1Pliké140 pour le vendredi 6/05 | Yanso, ZKR, Zola ou Maes pour la samedi 7/05 | Wejdene, DJ Daddy K ou encore Juicy pour le dimanche 8/05.

Notez aussi que le vendredi et le samedi, une scène - La TARMAC STAGE - sera prise d'assaut par de nombreux DJ's dont DJ Sonar ou encore Beba Storm ou artistes, entre les concerts, de quoi vous laisser le temps de vivre une nouvelle expérience au sein du Festival mais aussi de découvrir des nouveaux artistes.

Tu trouveras plus d'informations sur le website Inc'Rock Festival ou encore sur la page Facebook

L'INC'ROCK promet de beaux moments mais surtout de faire du bien à nos oreilles !