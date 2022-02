L’InBW rachète une ferme de Mont-Saint-Guibert pour y créer une pépinière d’entreprises dédiée à l’alimentation locale

Outre l’accompagnement, les nouveaux locataires des lieux auront à leur disposition des locaux, les équipements nécessaires à leur activité et des terres à cultiver. La pression foncière est importante et l’accès à la terre est difficile, particulièrement en Brabant wallon. "Forcément, les coûts du foncier pourront ainsi être diminués. Et c’est la même chose pour le matériel qui pourra être mutualisé", précise Thibaut Louppe. Tout type de projet est bienvenu, pour autant qu’il vise à relocaliser la filière alimentaire et à valoriser les circuits courts. De la personne en quête d’une reconversion qui souhaite lancer sa gamme de confitures ou de fromages, au maraîcher qui cherche un lieu où pérenniser son activité, de nombreux profils pourront être accueillis et accompagnés, quel que soit le stade de leur projet. "Le but est de permettre un cycle complet d’une entreprise, depuis l’idée jusqu’à l’installation définitive. On trouvera donc ici des entreprises très jeunes, peut-être même encore en projet, mais également des entreprises matures qui bénéficieront ici de l’écosystème et des installations", poursuit-il.