L’inBW augmente le prix de l’eau en 2023

A partir du 1er janvier 2023, le prix de l’eau augmentera sur la "zone inBW" du brabant wallon. "En raison de la très importante inflation impactant fortement nos frais de personnel, de fournitures et de sous-traitance, le Coût Vérité Distribution passera de 2,26 € à 2,47 € le m³ (pour une consommation située entre 31 et 5000 m³ / an) ", explique l’intercommunale. Une majoration inférieure à l’inflation et ne tenant pas compte de l’augmentation de la facture énergétique d’inBW. L’impact de cette augmentation pour un ménage moyen de 3 personnes qui consomme 100 m³ d’eau par an s’élèvera à environ 2 € / mois (23,40 € TVAC / an).

L’inBW est chargée de la distribution d’eau potable, uniquement pour les 13 communes suivantes : Braine-l’Alleud (section Braine-l’Alleud Centre), Braine-le-Château (section Wauthier-Braine), Court-Saint-Étienne, Genappe, La Hulpe, Lasne, Les Bons Villers (Hainaut), Mont-Saint-Guibert, Ottignies Louvain-la-Neuve, Rixensart (section Genval), Villers-la-Ville, Waterloo et Wavre.

Les autres communes sont en effet desservies par la SWDE. Pour rappel, la Société wallonne des Eaux augmentera aussi ses tarifs en 2023. La hausse sera de 15 à 16 euros par an, pour une consommation moyenne.