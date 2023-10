L'inauguration des Music Circles, une schubertiade moderne au Château d'Argenteuil

Pour un réveil musical et gustatif, Brigitte Mahaux vous emmène aux concerts d’inauguration des Music Circles ce dimanche 15 octobre à 11h00 et 15 heures, au Château d’Argenteuil.

Ces concerts sont lancés à l'occasion de l'inauguration des Music Circles (les cercles de musique). Et dans l’idée de cercle, s’inscrit celle de communautés, de personnes réunies, quelle qu'en soit la "bonne" raison.

Envie de mettre de la musique partout, vivre avec la musique dans des moments plus ou moins festifs, c’est le désir d’Eloïse du Saillant, à l’initiative de ce projet.

Un projet inspiré des Schubertiades, ces réunions d’amis autour de la musique dans les salons privés des uns et des autres. Ce dimanche, le moment convivial et les plaisir gustatifs se vivront lors d’un brunch salé et sucré… avec chocolat chaud entre les deux concerts Vienne au temps de Schubert à 11h00 Schubert, Hummel et Mozart, entre autres, seront au programme et D’ici et d’ailleurs à 15h00 où l'on entendra du Puccini, Tchaikovsky, Poulenc ou encore Schumann.

Roberte Mamou est marraine de The Music Circles et elle jouera, ce dimanche, avec les artistes émergents dont Pierre Fontenelle, Sergei Redkin et Denis de Liberali au piano, la clarinettiste Anne Ferrandis, ou encore le ténor Marc Fournier. Une dizaine d'artistes émergents à découvrir!