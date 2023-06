L'inauguration de la place de l'Orneau marque le début d'une nouvelle ère pour Gembloux

La Ville de Gembloux a inauguré samedi sa nouvelle place de l'Orneau, en présence du ministre wallon des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS). Des travaux y ont été menés pendant plus d'un an et marquent le début d'une nouvelle ère pour la cité wallonne, bien décidée à redynamiser son coeur de ville.

Avant les travaux, la place n'était qu'un parking pouvant accueillir une quarantaine de voitures. Aujourd'hui, les places de stationnement ont été réduites de moitié pour en faire une zone partagée faisant la part belle à la pierre bleue, aux piétons et cyclistes. Des arbres, des fontaines - en référence à l'Orneau, qui coule sous la place - et du mobilier urbain rendent également l'endroit plus agréable pour petits et grands. "C'est le premier aboutissement d'un travail débuté en 2013 dans le cadre du plan de rénovation urbaine décidé par le gouvernement wallon", a expliqué Benoît Dispa (Les Engagés), le bourgmestre de Gembloux. "Nous voulions rendre le lieu aux Gembloutois." "Comme beaucoup de villes, le coeur de Gembloux doit déplorer de nombreuses cellules commerciales vides, en raison de la concurrence de centres commerciaux décentrés. Le but de ce réaménagement est donc aussi d'attirer des commerçants, notamment en matière d'Horeca. Grâce à des primes à l'installation, dix nouveaux commerces se sont installés dans le centre en deux ans. Des réaménagements comme celui-ci doivent également y contribuer."

L'investissement s'élève à environ 1,8 million d'euros, financés pour moitié par la Wallonie. D'autres réaménagements vont être faits prochainement. En outre, des bâtiments de la rue Notre-Dame, qui jouxte la place de l'Orneau, ont été acquis par la Ville pour être reconstruits en intégrant des espaces commerciaux. Les venelles du beffroi, reconnu par l'Unesco, vont également être reconfigurées, tout comme les abords du parc d'Epinal. Le tout, avec un plan de mobilité douce en toile de fond.