L’inarrêtable Rashford profite des erreurs de Faes et Castagne pour continuer sa moisson de buts

Opposé aux Foxes à l’occasion de la 24e journée de Premier League, Manchester United tarde à rentrer dans son match. De Gea sort deux belles parades et contre le cours du jeu, les Mancuniens prennent l’avantage grâce à un but de l’inévitable Rashford, qui profite de deux erreurs successives de Faes pour planter son 9e but en 10 matches de Premier League. Le défenseur des Diables s’est d’abord complètement loupé dans sa relance avant de sortir inutilement de sa zone, laissant tout loisir à Rashford de partir dans son dos et d’ouvrir le score (1-0, 25'). À noter également le mauvais marquage d’Harry Souttar, qui couvre l’Anglais.

Une première erreur belge et pas la dernière puisqu’en deuxième période, c’est au tour de Castagne de se mettre (malheureusement) en évidence. Sur le côté gauche, Fred lance Rashford… dans le dos de l’Arlonais qui, au lieu de défendre, préfère lever la main pour demander un hors-jeu. L’arbitre ne signale pas d’hors-jeu et Rashford remporte son face à face avec Ward (2-0, 56'). Toutes compétitions confondues, l’international anglais a déjà inscrit 24 buts et délivré 8 passes en 36 rencontres.

Jadon Soncho, monté à la pause, plantera un troisième et dernier but (3-0, 61') pour sceller la victoire écrasante des Red Devils, qui ne sont plus qu’à 3 longueurs des Cityzens, deuxièmes.