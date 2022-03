L’inarrêtable Harry Kane rejoint Bobby Charlton à la deuxième place des meilleurs buteurs de l'équipe nationale anglaise

L’Angleterre recevait la Suisse samedi soir à Wembley. Un match tout sauf amical pour Harry Kane qui avait un objectif bien précis en tête : égaler la légende Sir Bobby Charlton au nombre de buts marqués en équipe nationale.

Et c’est chose faite ! Alors que le score est d'un partout, les Three Lions héritent d’un pénalty à une quinzaine de minutes de la fin du match. L’attaquant de Tottenham saisit alors sa chance et donne la victoire à son équipe. Un double bonheur pour le capitaine qui rejoint donc la légende de Manchester United à la deuxième place du classement des meilleurs buteurs anglais avec 49 buts chacun.

Et la première place ne devrait d’ailleurs, sauf surprise, pas échapper au buteur de 28 ans. Avec 53 roses, Wayne Rooney n’a plus que quatre buts d’avance. Un record que son entraîneur, Gareth Southgate, souhaite voir battu en décembre. "J’aimerais qu’il batte le record en finale de la Coupe du Monde au Qatar ".