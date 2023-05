L’Inami veut limiter les opérations du genou inappropriées chez les plus de 50 ans, d’autres opérations dans le viseur

Voilà pour une première explication : c’est une opération lucrative. Autre explication, selon le docteur Burton : le recours massif à la résonance magnétique (IRM). "La résonance magnétique est hypersensible. On voit des lésions dégénératives, et on peut les interpréter comme des déchirures et on en opère du coup beaucoup plus."

L’Inami va donc plus loin, en instaurant un quota de 45%. Sur 100 méniscectomies pratiquées par un médecin, seules 45 pourront concerner des patients de plus de 50 ans.

Mais l’Institut insiste : il s’agit d’un indicateur (dit "de déviation manifeste"), pas d’un quota : "Les indicateurs sont des mesures qui indiquent clairement la frontière entre les soins appropriés et inappropriés. Il ne s’agit pas d’un quota puisque tout patient pour lequel l’opération se justifie pourra se faire opérer. En d’autres termes, les 45% sont un seuil au-delà duquel une justification sera nécessaire et donc toute exception motivée est possible."

Tout patient pour lequel l’opération se justifie pourra se faire opérer.

Que se passera-t-il en cas de dépassement de ce pourcentage ? Dans un premier temps, cet indicateur permettra surtout aux médecins d’évaluer eux-mêmes leurs pratiques. A terme (quand ?), des mesures pourront être prises, qui pourraient aller jusqu’au "recouvrement des sommes indûment versées aux prestataires de soins."