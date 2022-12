L'Inami donne son feu vert pour poursuivre le développement des soins intégrés

Le Comité de l'assurance de l'Inami a donné son feu vert à la poursuite du développement des soins intégrés en Belgique, en investissant dans 12 projets pilotes de soins intégrés - pour les malades chroniques, entre autres - ainsi que dans 19 projets de soins alternatifs et formes de soutien pour les aînés vulnérables, annonce lundi le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke.

"Notre système de soins actuel - et son financement - sont encore trop axés sur les affections et les maladies aiguës, alors qu'aujourd'hui, le patient a besoin d'un trajet global", souligne le ministre.

"Grâce à cette décision, ces projets pourront compter sur une poursuite de leur financement. Les expériences sur le terrain, qu'elles viennent des prestataires de soins ou des patients - nous aideront à finaliser, début 2024, le Plan interfédéral Soins intégrés", ajoute-t-il. Concrètement, les soins intégrés permettent de passer des soins aigus à un continuum de soins, tant dans l'organisation que dans le financement.

Cette évolution implique la sensibilisation à faire des choix plus sains, la prévention active et le diagnostic, le traitement et la revalidation, le suivi à long terme des malades chroniques ainsi que les soins palliatifs.

"Elle signifie aussi que nous devons faire beaucoup plus et beaucoup mieux pour jeter des ponts entre les soins et l'aide sociale, qui est une compétence des entités fédérées. Nous devons relier au maximum l'environnement social du patient à ses soins", poursuit le ministre selon qui "il est important que nous continuions à investir dans des projets qui montrent la voie, mais qui identifient aussi les obstacles sur lesquels les prestataires de soins et les patients buttent encore".

Concrètement, les projets concernés peuvent désormais demander une poursuite de leur financement pour les deux prochaines années, ce qui représente un investissement de près de 18,5 millions d'euros.