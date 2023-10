L’Inami approuve son budget 2024 : le remboursement des soins revu à la hausse, une indexation garantie pour les soignants

Le conseil général l’Inami a approuvé lundi le budget de l’assurance soins de santé 2024 pour un montant global de 42,743 milliards d’euros, a indiqué l’institut dans un communiqué. Avec 2,648 milliards d’euros de plus qu’en 2023, le budget pour le remboursement des soins a été revu à la hausse.

Cet argent sera notamment utilisé pour le remboursement des lunettes, des lentilles et des appareils auditifs. Des investissements sont aussi réalisés dans la rémunération des orthophonistes, des médecins en formation et des kinésithérapeutes. Les prestataires de soins bénéficieront d’une indexation garantie de 6,05% en 2024.

"Nous avons pris en compte l’appréciation du travail, une rémunération équitable et une charge de travail soutenable pour toutes celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Nous nous engageons à une coopération maximale, loin du cloisonnement. Enfin, nous nous concentrons sur une utilisation transparente et efficace des ressources disponibles, car un changement de paradigme est nécessaire", estime Luc Van Gorp, président du Conseil Intermutualiste National.

La Commission pour les objectifs en matière de soins de santé – qui sera mise en place au sein de l’assurance maladie d’ici 2024 – contribuera à ce changement de paradigme, estime la Mutualité Chrétienne.

La charge de travail du personnel soignant des hôpitaux est aussi prise en compte. Selon la Mutualité Chrétienne, le budget prévoit 21 millions d’euros pour le soutien administratif et logistique, pour "donner aux infirmières plus de temps pour le contact avec les patients". 30 millions d’euros seront aussi alloués à la formation, l’emploi et la réinsertion.