L’impuissance de douze scientifiques ukrainiens en Antarctique, terre de paix

Ils sont douze. Dans le blanc de l’Antarctique, leurs combinaisons rouges tranchent comme le sang sur les murs ukrainiens. Leur rouge à eux est pacifique. Ils sont là pour la science. Ils ont ajouté sur la photo un drapeau bleu comme le ciel, jaune comme le soleil. Les couleurs de leur pays, l’Ukraine. Ces 12 membres d’une équipe scientifique sont coincés dans la base de recherche de Vernadsky, au pôle Sud, à plus de 15.000 kilomètres de Kiev, depuis avril 2021.

Et puis boum. Au sens littéral, au sens de l’onomatopée. Le 23 février, sur Facebook, l’équipe de scientifiques, d’ingénieurs et personnel de support publie ceci : "Nous, Ukrainiens de la station antarctique " Academic Vernadsky lançons un appel à toute la communauté polaire, à toutes les stations et aux pays, qu’ils présentent avec un profond respect.