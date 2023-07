L’impuissance criante de David Gaudu : "Je suis à 100% mais devant, ça monte deux crans plus vite"

Il s’est arraché, il a lutté mais comme souvent, il a fini par céder. Dans la roue des meilleurs au début de l’ascension du Grand Colombier, David Gaudu a (encore) dû lâcher du lest dans les portions les plus pentues. Résultat, à l’arrivée, il concède du temps sur tous ses rivaux du Top 10, excepté Pello Bilbao, et voit ses rêves de podium s’éloigner encore un peu plus.

Forcément, après une telle journée de lutte… pour rien, c’est la soupe à la grimace pour le coureur français. Surtout qu’il ne voit pas ce qu’il pourrait faire de plus : "UAE voulait jouer la victoire d’étape, ils ont roulé comme des fous toute la journée. L’ascension finale a été montée vite. Je n’explose pas mais je lâche à 2,5km de l’arrivée parce que je suis à fond. Tout le monde est à fond, je ne peux pas faire grand-chose de plus parce que je suis à 100% dans tous les cas. Comparé à Paris-Nice, ça monte trois crans ou cinq crans au-dessus. Je ne peux pas faire grand-chose de plus physiquement. On est à fond, on s’accroche, s’ils sont plus forts physiquement, c’est qu’ils sont plus forts. Et puis voilà…"

Même s’il tente de garder la face, on sent quand même une grosse part d’impuissance chez le coureur français qui essaie, tant bien que mal de rester dans la roue des meilleurs mais qui n’a jamais su lutter jusqu’au bout avec le monstre à deux têtes Pogacar-Vingegaard : "J’étais à fond, c’est monté à bloc. Si je suis abattu ? Non, je suis juste à 100% physiquement. Il faut être lucide, devant c’est deux crans au-dessus de moi. Je sais que j’ai fait le boulot mais devant, ça monte trop vite pour nous" confie-t-il à Eurosport.

Dur, dur de n’être qu’un simple humain dans ce Tour de France 2023 confisqué par deux extraterrestres.