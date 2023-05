"L’improbable voyage d’Harold Fry", merveilleuse fable sur l’espoir et le pardon

Allison et Nathan ont tout pour être heureux. Un chouette job, un bel appart, des fiançailles réussies, ils sont beaux, jeunes, l’avenir leur sourit. Mais tout cela, c’était sans compter l’accident de la route causé par une distraction d’Allison au volant. Un accident dans lequel sa belle-sœur et son beau-frère trouvent la mort. La jeune femme tombe dans une profonde dépression. Seuls les médicaments arrivent à la maintenir à flot. Et encore, elle y est accro. Comment peut-elle s’en sortir ? En suivant une thérapie. Une thérapie de groupe où elle retrouve son ex-beau-père qui ne lui a toujours pas pardonné cet accident…

Nous devons ce drame, "A good person", à Zach Braff, acteur et réalisateur ayant connu un certain succès mérité au début des années 2000 avec une série télé médico-rigolote comme "Scrubs" et un film comme l’excellent "Garden State". Braff est un artiste sensible et drôle. Il a le sens du gag et les histoires qu’il raconte – si elles sont mélancoliques - ne tombent jamais dans la sensiblerie exacerbée.

Avec "A good person", il propose un drame pur et dur, des plus classiques, à travers lequel des brillants comédiens imposent leur talent comme Florence Pugh (déjà admirable dans "Don’t worry darling", à rattraper en DVD si vous l’avez manqué en salles) et Morgan Freeman (qu’on ne présente plus).