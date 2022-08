L’improbable raison pour laquelle Jennifer Lopez aurait viré certains danseurs

Selon Heather Morris (Brittany dans "Glee"), Jennifer Lopez aurait viré certains danseurs à cause de leur signe astrologique.

Heather Morris, qui a travaillé comme danseuse professionnelle pendant des années, a expliqué dans le podcast "Just Sayin' with Justin Martindale" à quel point une audition de danse peut être intimidante. Pour illustrer ses propos, elle est revenue sur une histoire complètement insane concernant Jennifer Lopez. Dans le cadre d’une de ses tournées, cette dernière aurait annoncé à certains danseurs présents pour une audition qu’ils ne l’accompagneraient pas à cause de leur signe astrologique. La pop star serait rentrée dans la pièce et aurait demandé : "À main levée, est-ce qu’il y a des vierges dans la pièce ?" avant de lancer à ceux qui ont répondu par l’affirmative : "Merci beaucoup d’être venus."

Surpris, l’hôte du podcast a demandé à Heather si cette histoire s’est vraiment passée. L’actrice et danseuse professionnelle a alors plaisanté en précisant qu’il ne s’agit que d’un "ouï-dire" mais que si c’était vrai, le comportement de J-Lo fait "grincer des dents" car " Vous n’êtes pas payé, vous êtes là depuis 10 heures du matin et vous auditionnez jusqu’à 18 heures. Vous ne recevez pas d’argent. Les gens vous jugent tout le temps."