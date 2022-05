L'improbable miracle Luton Town : en D5 il y a 8 ans, désormais à 3 matches de la Premier League

Alors qu’il végétait encore en D5 en 2014, le modeste club de Luton Town est aujourd’hui à trois matches de retrouver la Premier League. Une perspective historique pour ce petit poucet, au budget presque dérisoire face à celui de la concurrence, qui a enchaîné les désillusions ces 10 dernières années. Au fond du trou il y a 8 ans à peine, Luton Town se remet aujourd’hui à rêver. D’une première division qu'il n'a plus connue depuis trente ans. Présentation.

"We’re back". Sourire naïf aux lèvres, armés d’une pancarte orangée, trois supporters de Luton Town posent fièrement devant la caméra de So Foot. La soixantaine assumée, ils se considèrent comme des supporters historiques du club. Derrière eux, quelques tourniquets désuets et les arcanes d’un stade qu’on devine délabré. Ce stade, c’est Kenilworth Road, une arène bien british, mythique et indécrottable du paysage footballistique anglais. Une forteresse, fondée en 1905 et aujourd'hui limitée à 10.000 supporters, qui abrite, depuis plus d’un siècle, Luton Town, l’équipe fanion d’un bled de 200.000 habitants.

200.000 habitants qui ont assisté, bien impuissants, à la lente déchéance de leur club, meurtri par d’importants soucis financiers (plus de 500.000 euros de pertes par mois au début des années 2000). Sanctionné sportivement par la FA (-30 points pour entamer la saison 2008), Luton Town enchaîne alors les désillusions et les culbutes. Multiplie les erreurs de management et les pertes financières. Pour finalement se retrouver en D5 à l’aube de l’été 2014. Loin des strass et paillettes d’un monde professionnel qui semble déjà bien loin.