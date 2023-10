L'improbable (fausse) reprise de Britney Spears par Ozzy Osbourne et les chanteurs de Metallica, System Of A Down et Linkin Park

On a déjà vu beaucoup des reprises invraisemblables mais celle-ci bat tous les records.

Imaginez Ozzy Osbourne, James Hetfield de Metallica, Chester Bennington de Linkin Park et Serj Tankian de System Of A Down se réunir dans un studio et décider d'enregistrer ensemble une reprise du célèbre "Baby One More Time" de Britney Spears. Cela vous parait hautement improbable n'est-ce pas ?

Mais n'oubliez pas que nous sommes en 2023 et que depuis plusieurs mois (et l'avènement de Chat GPT), on découvre chaque jour les performances hallucinantes et de plus en plus convaincantes de l'intelligence artificielle.

Et certains internautes n'ont pas hésiter à s'engouffrer dans la brèche. C'est le cas de StateOfMercury, une chaine YouTube et une page Instagram qui étaient au départ dédiées à Metallica et qui se sont transformées ces derniers mois en terrain de jeu pour son créateur afin de créer les reprises les plus inimaginables grâce au pouvoir de l'I.A.

C'est ainsi que l'on retrouve donc effectivement nos chers rockeurs cités ci-dessous reprenant de manière réaliste (mais bel et bien fausse) le tube de Britney Spears. Et le résultat est très amusant.