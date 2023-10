L'improbable communiqué de la FIFA : vers un Mondial de football 2030 dans six pays... et sur trois continents

Décidément, la FIFA semble bien décidée à nous surprendre jusqu'au bout. Souvent bien informé, le journaliste Fabrizio Romano nous indique en effet ce mercredi qu'elle songerait à organiser le Mondial de Football 2030 dans six pays... et sur trois continents différents.

Dans les faits, l'organisation de la Coupe du monde 2030 serait attribuée conjointement à l'Espagne, au Portugal et au Maroc. Sauf que pour célébrer les 100 ans de la première édition de la Coupe du monde, la FIFA songerait à "offrir" à l'Argentine, l'Uruguay et le Paraguay l'opportunité de disputer leur premier match à domicile.

En d'autres termes, cela signifierait donc que le Mondial débuterait sur le sol sudaméricain avant de progressivement migrer vers le Sud de l'Europe et le Maghreb. Alors que l'information n'était qu'au stade de la rumeur, la FIFA a confirmé en fin d'après-midi, dans un communiqué, qu'elle songeait bel et bien à organiser ce Mondial sur trois continents différents et que les trois pays hôtes (Maroc, Espagne, Portugal) s'étaient bien mis d'accord autour d'une organisation conjointe.

Assez fou, quand on y pense. L'officialisation de l'organisation de ce Mondial 2030 devrait avoir lieu fin 2024, une fois que les critères techniques seront validés. Notons que la finale devrait avoir lieu en Espagne.