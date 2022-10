L’improbable 1e mi-temps entre Zulte Waregem et Anderlecht : il fallait le VAR pour le croire…

10 minutes d’arrêt de jeu, un but annulé pour et remplacé par un pénalty, un carton rouge invalidé, la 1e mi-temps entre Zulte-Waregem et Anderlecht aura été rocambolesque (pour ne pas dire autre chose..), animée par des décisions inhabituelles du VAR et un arbitre, Nicolas Laforge, un peu dépassé par les événements. Récit.

Il est 21.30h, environ, au moment où Fabio Silva coupe au premier poteau un centre d’Amir Murillo. L’instinct du buteur fait le reste, la pichenette du Portugais est parfaite, trompe Louis Bostyn et permet à Anderlecht d’égaliser.

De souffler, aussi. La joie est contenue, le soulagement se lit sur tous les visages bruxellois. Sauf que la joie n’est que de courte durée. Regard interrogateur, l’arbitre met la main à son oreille et écoute les consignes émanant du VAR.

Y avait-il faute à la base de la phase ? Peut-être un hors-jeu ? Le but va-t-il être annulé. Une chape de plomb s’empare du Stade Arc-en-ciel subitement muré dans un silence de cathédrale. Felice Mazzu a beau gesticuler sur son banc, la décision ne tombe pas.

Les secondes s’égrènent, Nicolas Laforge décide enfin d’aller analyser les images. De notre côté, difficile de se prononcer, les ralentis ne permettant pas de se faire un avis clair sur la question.

Sifflet à la bouche, l’arbitre revient sur la pelouse et indique le point de pénalty. Pénalty pour Anderlecht ? C’est ce qu’il semble dire, en tout cas.

Mais qu’en est-il du but de Fabio Silva ? Probablement annulé pour un hors-jeu de… Kristian Arnstad, impliqué sur la phase sans toucher le ballon. On passe donc de 1-1 à 1-0 pour Zulte mais avec un pénalty pour Anderlecht pour une faute (qui méritait sans doute plus qu'un carton jaune) de Derijck sur Silva quelques minutes plus tôt. Le Portugais se fait finalement justice et égalise sereinement sur pénalty... pour la 2e fois en cinq minutes. Tout ça pour ça…