L’imprimerie de Waimes a cent ans

L’imprimerie de Waimes a 100 ans. L’entreprise est restée dans la famille du fondateur, le grand-père de l’actuel patron. Elle emploie cinq personnes y compris son directeur. La concurrence internationale est difficile, mais l’imprimerie de Waimes mise sur le marché proche. Elle a investi 400.000 euros dans de nouvelles machines.

A l’imprimerie de Waimes, le patron, Olivier Maréchal, a garni une grande table de tous ce qu’il produit. Des livres, surtout régionalistes, des brochures, des enveloppes, des fardes, des boîtes en carton et cartes diverses de naissance, de mariages et d’invitations. Dans la pièce à côté, une machine toute neuve. "Le gros avantage de ces machines-là, c’est leur très grande souplesse de travail. Elle permet de faire de la petite carte de visite jusqu’à des formats très grands, tout en gardant une excellente qualité d’impression".

"J’ai commencé à 19 ans. J’ai repris l’entreprise de mes parents, qui était en difficulté. Je suis devenu patron tout de suite. L’imprimerie était entièrement en typographie. J’ai investi et on a évolué au fil du temps avec toutes les technologies. On est cinq personnes, y compris moi-même.

Survivre pour une petite entreprise n’est pas facile. "Les entreprises impriment moins, parce qu’elles digitalisent beaucoup leurs documents. Elles digitalisent leur facturation, leur communication interne, les bons de livraison… Je suis aussi un copy-service, mais ce qui me différencie, c’est la grande variété de produits que je peux proposer."

L’imprimerie de Waimes annonce un chiffre d’affaires de 500.000 euros, en baisse, mais compte bien étendre son activité vers l’Allemagne et le Grand-duché.