L’imprévisible patron du groupe Wagner Evguéni Prigojine, ennemi de Poutine

En orchestrant un soulèvement de son groupe paramilitaire Wagner en juin en Russie, Evguéni Prigojine est passé de figure de premier plan du conflit en Ukraine, au statut d’ennemi juré de Poutine.

Le 24 juin, au lendemain du début de la révolte de Wagner, le président russe Vladimir Poutine avait dénoncé la "trahison" d’Evguéni Prigojine, "provoquée par les ambitions démesurées et les intérêts personnels".

L’impétueux milliardaire au crâne rasé et aux traits durs venait d’affirmer s’être emparé "sans un coup de feu" du quartier général de l’armée russe à Rostov-sur-le-Don, centre névralgique des opérations en Ukraine, après avoir accusé la veille l’armée russe d’avoir bombardé des camps de son groupe. Puis ses hommes, "prêts à mourir", ont roulé vers Moscou, abattant des avions de l’armée russe. Le monde retenait son souffle.

Mais finalement, le chef mercenaire de 62 ans a renoncé au coup de force au bout de 24 heures, négociant un exil pour lui et ses fidèles au Bélarus. Il a échappé à la prison, à la justice.

Prigojine revient cependant en Russie, il est même reçu au Kremlin dans les jours suivant sa révolte. S’il n’apparaît plus en public, les blogs spécialisés le traquent. Au final, c’est semblait-il d’Afrique qu’il publie une vidéo cette semaine, où il assure agir pour la grandeur de la Russie sur ce continent.

Son passage de l’ombre à la lumière a débuté en septembre 2022, au moment où l’armée russe subissait revers sur revers en Ukraine, une humiliation pour les va-t-en-guerre dont il fait partie. Il sort du bois en admettant, pour la première fois, qu’il est bien le fondateur en 2014 du groupe paramilitaire Wagner. Et s’impose comme un meneur et un communicant hors pair sur Telegram, avec ses vidéos et ses messages audios où il n’hésite pas à être vulgaire.