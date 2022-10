L'impressionnant Pogacar, les Belges, la fin pour le duo Valverde-Nibali : Gérard Bulens débriefe le Tour de Lombardie

Cette course, c'était la fin de carrière pour Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali. "C'est une génération qui s'en va. Ils avaient à coeur de bien finir, comme Philippe Gilbert. On a vu Nibali rouler à l'avant, même si le Civiglio était sans doute trop pentu pour un coureur qui n'a plus l'explosivité qui était la sienne auparavant. Dans un deuxième domaine, on a vu du bon Valverde. Il est allé jusqu'au bout, il termine 6e. Une belle prestation pour finir sa carrière", a-t-il conclu.