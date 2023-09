L’imprésario de Smyrne de Goldoni, entre opéra et théâtre avec la soprano Nathalie Dessay

Pour sa chronique d’actualité musicale belge, Paula Floch sort des clous et nous revient avec une pièce de théâtre agrémentée de musique. A voir au Vilar jusqu’au 23 septembre.

Instruire par le rire

La pièce de théâtre L’imprésario de Smyrne écrite par Goldoni en 1759 se déroule à Venise où des chanteurs croisent la route d’un directeur de théâtre à la fois sympathique et fallacieux qui leur fait miroiter le projet d’un opéra fabuleux qui sera monté dans l’exotique Smyrne, en Turquie. Tous les coups sont permis pour sortir du lot et se faire engager, ce qui engendre des rapports humains fait d’esbroufe, de vanité et de mensonge que Goldoni tourne en ridicule.

Car Goldoni maîtrise à la perfection tous les rouages de la Commedia dell’arte, vous verrez qu’Arlequin et Pantalone ne sont jamais bien loin dans cette Venise de la démesure. Mais ce n’est jamais dans le seul but de divertir puisque la devise de Goldoni était d’instruire par le rire. D’ailleurs, ses positions politiques et sociales l’ont amené à quitter Venise et à se réfugier à Paris à la fin de sa vie.

Dans L’imprésario de Smyrne, les moqueries de Goldoni dénoncent la condition précaire de l’artiste qui est prêt à tout pour survivre, une précarité encore bien actuelle qui a donné envie à Laurent Pelly de s’emparer de ce thème.

Un thème d’une grande actualité, mis en scène par Laurent Pelly

Que ce soit au théâtre ou à l’opéra, Laurent Pelly est particulièrement à l’aise avec les personnages de la farce et de la démesure. Dans cette nouvelle production, on retrouve les primas donna prêtes à tout pour obtenir le rôle le plus important, le castra imbu de sa personne, et l’imprésario qui n’y connaît rien au théâtre. Les comiques de situation entre ces personnages truculents s’enchaînent sans jamais s’essouffler.

Le rythme soutenu de la pièce est souligné par la musique, qui crée une mise en abîme de la pièce : la scène et la vie se rencontrent, comme le laisse deviner le sous-titre de cette création : "scène de la vie d’opéra"

Et en parlant d’opéra, on entendra du Vivaldi, du Galuppi, du Pergolèse, pour lesquels Goldoni a été librettiste. Les arias sont accompagnés par des instruments d’époques, un clavecin, une viole de gambe et un violon baroque. Ce sont les instrumentistes de l’ensemble Masque dirigé par Olivier Fortin.