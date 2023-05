L'imposant mausolée vertical du Roi Pelé, à Santos, s'ouvre au public

"On ressent encore beaucoup de douleur, beaucoup de nostalgie, mais aussi beaucoup d'orgueil et de joie devant toutes les marques de tendresse et de respect qu'il reçoit", a dit à des journalistes présents, dont l'AFP, Edinho, l'un des six enfants de Pelé, très ému. La dépouille du triple champion du monde repose dans un cercueil doré brillant, orné d'une croix. Sur les côtés, deux panneaux noirs figurent le millième but que Pelé avait célébré le poing en l'air.