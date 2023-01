L'importante collection d'André Leon Talley dispersée aux enchères pour la bonne cause.

"La sensibilité d'André Leon Talley en matière de mode était singulière et intemporelle. Il était catégoriquement chic et la collection qu'il a amassée tout au long de sa vie ne ressemblait à aucune autre. Nous sommes ravis de gérer ce groupe d'objets provenant de sa maison, une sélection qui illustre l'amour infini de Talley pour tout ce qui est beau. Qu'il s'agisse de malles Louis Vuitton monogrammées ou de caftans Tom Ford personnalisés, chaque lot est empreint de sens et lié à sa personnalité hors du commun et à son héritage, qui continuent de nous inspirer tous", souligne Elizabeth Seigel, responsable des collections privées et iconiques chez Christie's.

La collection d'André Leon Talley sera dispersée aux enchères chez Christie's New York le 15 février prochain, puis fera l'objet de deux ventes en ligne qui s'achèveront les 16 et 17 février. En attendant, il sera possible de découvrir une sélection des lots les plus emblématiques lors d'une tournée internationale qui a commencé à Palm Beach en Floride ce 18 janvier et se terminera à Paris le 26 janvier. Les recettes de la vente seront reversées à des causes défendues par André Leon Talley de son vivant, dont l’église baptiste abyssinienne de New York.