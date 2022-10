"L’important, c’est la rose", l’histoire d’un tube signé Louis Amade et Gilbert Bécaud

Réal Siellez nous parle du destin d’un préfet de police poète et écrivain, qui fut le parolier de quelques-uns des plus grands artistes du XXe siècle. Louis Amade, qui s’est éteint il y a tout pile 30 ans, le 4 octobre 1992.

Louis Amade est diplômé d’études criminelles et de médecine et commence une carrière de haut fonctionnaire à l’âge de 22 ans dans l’Hérault. Il gravit rapidement les échelons du pouvoir pour finir préfet de police de Paris jusqu’à sa retraite en 1979.

Mais tout fonctionnaire qu’il est, Louis Amade écrit, il écrit sans arrêt ; poème, romans, chansons… Il écrit si bien qu’il se fait repérer et commence dès 1948 à se faire une réputation parmi les petits et grands noms… Les compagnons de la chanson, Patrice et Mario, Luis Mariano, Caterina Valente, Charles Dumont ou encore Edith Piaf.

Mais l’instant clef de la carrière de parolier de monsieur le préfet se situe le 3 septembre 1952… Edith Piaf envoie dans son bureau un jeune homme de 25 ans du nom de Gilbert Bécaud. Louis Amade donne en guise de test au jeune interprète et compositeur son texte "Les croix des hommes". 48h plus tard, ils se retrouvent à Paris chez les parents de Gilbert, chez qui Monsieur 100.000 volts vivait encore et il lui interprète ce qu’il a fait du texte de l’auteur…