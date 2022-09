"L’Impensé de l’IVG" de Dominique Costermans : quand un tabou se lève

Selon vous, pourquoi existe-t-il un tabou si persistant autour de l’avortement ?

Il est vrai que tout un tas de tabous sont en train de tomber, des choses sont enfin dites sur les réalités des femmes, au sein du mouvement #MeToo, mais je pense aussi au post-partum ou à l’endométriose par exemple. L’IVG cependant, on n’en parle toujours pas. Il y a bien eu un hashtag, lancé par le magazine français Causette, "moi aussi, j’ai avorté", mais cela n’a pas pris. Mon raisonnement en tant que journaliste, je précise que je ne suis ni anthropologue, ni philosophe, c’est qu’il existe une réelle injonction à la maternité dans notre société. La maternité est même de plus en plus valorisée, si on pense au phénomène des baby shower par exemple, cela n’existait pas pour les femmes de ma génération. Il est important de reconnaître cette spécificité de la vie des femmes mais, en même temps, il reste difficile aujourd’hui de dire qu’on refuse la maternité. Je pense au témoignage de Flora qui explique que nous restons connectées à notre biologie. Lorsque son test de grossesse se révèle positif, Flora ressent d’abord de la joie, puis elle se rend compte que ce n’est pas possible dans sa situation. Il y a aussi le témoignage de Daphné qui rappelle cette expression : quand on accouche, on met un enfant au monde, c’est très fort de "mettre au monde".

Avec l’IVG, cette mise au monde est interdite et il n’existe pas de mots pour le dire. C’est ce que j’ai nommé l’impensé. Dans cet impensé, dans ce vide, il y a de la place pour deux types de discours, d’abord le discours vitaliste, "pro life", qui est très culpabilisant et lié au discours intégriste religieux. Ce discours percole dans nos vies et on le retrouve d’ailleurs dans le témoignage de certaines des femmes que j’ai interrogées, l’une d’entre elles le dit : "J’ai tué une petite âme".

D’un autre côté, il y a le discours politique et notamment le discours féministe qui dit "mon corps, mon choix", à raison, mais cela verrouille aussi la parole sur le regret qui est présent chez certaines femmes et qu’il faut pouvoir raconter. Il existe une ambivalence autour de l’avortement, si on la raconte, c’est comme si on n’était pas assez féministe. Il faut pouvoir raconter la tristesse de certaines femmes, le fait qu’elles y pensent chaque année le jour de leur avortement, sans que l’on nous rétorque qu’on va pouvoir être utilisées par "l’autre camp". C’est un cercle vicieux qui s’alimente tout seul. Il faut dire également qu’il existe très peu de récits qui s’intéressent aux femmes qui ont avorté, quelques chansons peut-être comme celle d’Anne Sylvestre, le témoignage de Barbara Pravi, le livre L’événement d’Annie Ernaux qui a été adapté au cinéma par la réalisatrice Audrey Diwans, un livre plus récent de Pauline Harmange, Avortée, et la BD Il fallait que je vous le dise d’Aude Mermilliod. Cela se compte sur les doigts de la main.