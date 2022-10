“L’impasse” : Thierry Neuvic et Gwendoline Harmon dans un téléfilm inédit

Gwendoline Harmon incarne ici Estelle. Cette psychiatre dévouée mène une existence presque tranquille avec son mari et son fils. Sa vie bascule le jour où Thomas, son amour de jeunesse incarné par Thierry Neuvic, réapparaît dans sa vie. Hospitalisé dans son service suite à une tentative de suicide, ce dernier est bientôt accusé d’avoir tué un médecin, rival d’Estelle. Celle-ci va alors s’enfuir avec Thomas dans la campagne provençale pour tenter de l’innocenter et le soigner. Son mari David et sa meilleure amie Agathe mènent l’enquête pour les retrouver avant les forces de l’ordre mais vont découvrir la personnalité très trouble de Thomas. Ils se mettent alors à le soupçonner de représenter une menace pour Estelle. C’est dans cette course-poursuite que les secrets qui lient Thomas et Estelle vont enfin ressurgir.