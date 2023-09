L’impact environnemental important des protections menstruelles

Aujourd’hui, de nombreuses alternatives se sont développées. Pour certaines personnes, l’emploi de la protection hygiénique jetable reste la forme la plus pratique, la moins douloureuse ou la plus économique et il serait alors illégitime de leur imposer d’en changer. Pour les autres, entre la cup, les culottes menstruelles ou les serviettes hygiéniques lavables, les options à l’impact carbone moindre existent. La cup limite les déchets et la consommation d’eau, mais représente parfois des difficultés et n’est pas adaptée pour certaines personnes ne désirant ou ne pouvant porter de protection interne.

Dans ce cas-là, les culottes menstruelles et les serviettes lavables sont également une option plus durable. Selon Test-achats.be, l’usage de serviettes lavables représenterait 6 kg de déchets sur une vie par individu contre 35 kg pour leur sœur jetable, des chiffres qui incitent à envisager la première option, ou encore à combiner les deux. Et si, le modèle jetable garde à vos yeux la palme, investir dans des protections hygiéniques bios favorise les industries usant de moins de pesticides néfastes pour la planète et pour vous-même.