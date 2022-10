L’impact de Viva for Life décortiqué par deux universités

Viva for Life soutient les enfants précarisés et leurs familles depuis 10 ans. L’édition 2022 se tiendra à Bertrix. Plus de 900 projets ont été soutenus financièrement au fil du temps. Quel est l’impact de l’opération ? Comment le caractériser dans le temps ? Ces questions sont étudiées depuis 2017 par l’ULB et l’UMons, en collaboration avec l’ONE et la Fondation Roi Baudouin. Il en résulte une amélioration qualitative de l’accueil et de l’accompagnement des bénéficiaires. Pas de quoi fanfaronner cependant vu l’évolution de la précarité, comme l’explique Willy Lahaye, professeur à l’UMons (faculté de Psychologie).