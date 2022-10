L’impact de l’inflation dans les friteries : "C’est un combat de tous les jours"

Pour limiter les dépenses et garder la tête hors de l’eau, Geneviève a trouvé plusieurs solutions. "S’il y a un produit qu’on utilise généralement et qui est en promotion, on en achète en plus grosse quantité à ce moment-là, plutôt que de dispatcher comme on faisait toutes les semaines."

Dans l’arrière-cuisine, le lave-vaisselle trop énergivore n’est pas encore en marche. "Avant on arriverait à 8 heures, on allumait le lave-vaisselle, on faisait nos machines plic ploc au fur et à mesure quand on amenait la vaisselle sale. Maintenant, voilà, il n’est toujours pas allumé, il est 10h30. On va l’allumer quand toute la mise en place du matin sera terminée."

Les clients mangent les sauces de chez eux alors qu’avant ils prenaient tout.

L’impact de cette crise, Geneviève le ressent aussi au niveau des ventes. ''On voit que les gens font attention." ajoute-t-elle "Les clients se font moins plaisir. Ils enlèvent la sauce, ils mangent les sauces de chez eux alors qu’avant ils prenaient tout. Ils diminuent la quantité de viande aussi ou ils ne prennent pas de salade."

Dans cet établissement, la petite frite coûte toujours 2,50 euros. La gérante se bat pour maintenir ce prix le plus longtemps possible.