L'impact de deux ans de pandémie sur les inégalités femmes-hommes dans le monde

L'enquête de l'ONU révèle que deux femmes sur cinq ont ressenti un impact négatif de la pandémie sur leur santé mentale. En cause, la charge mentale provoquée par la gestion des tâches ménagères et "liée à de plus hauts risques de stress et de dépression chez les femmes que chez les hommes", selon LynnMarie Sardinha et Avni Amin.

Une charge mentale renforcée par le télétravail, les enfants à la maison et les restrictions de sorties.

Autre indicateur, les études sur les déplacements des femmes pendant et après la pandémie reflètent elles aussi la dégradation de la santé mentale des femmes. Pendant les confinements, elles devaient rendre compte à l'Etat de leurs sorties (comme les hommes) mais très souvent aussi à leur conjoint, rappelle Marion Tillous, maîtresse de conférences en géographie et études de genre à l'université Paris VIII. Ce contexte très particulier a pu brider "la confiance de femmes, qui désormais osent moins s'éloigner" de leur domicile et se replient sur elles-mêmes, selon elle.