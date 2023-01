L’immobilier de luxe, toujours plus cher

Tous les réseaux d’immobilier de luxe interrogés font le même constat : plus c’est cher, plus c’est prisé. Barnes note ainsi qu’à Paris, les biens à plus de 3 millions d’euros se sont beaucoup plus vendus. Et chez Sotheby’s, en France et à Monaco, "on a eu plus de 60 transactions entre 5 et 50 millions, dans une gamme très élevée", note Alexander Kraft.

"Plus on monte en prix et plus on est déconnectés de ce que l’on entend : 'Paris perd de sa superbe…'", remarque Charles-Marie Jottras. "Sur le grand luxe, on a un volume qui explose", a aussi relevé le directeur général de Daniel Féau, Nicolas Pettex-Muffat. "Les appartements avec jardin ou terrasse s’arrachent et s’arrachent de plus en plus cher", ajoute-t-il.

Pourquoi cette bonne santé de l’immobilier de luxe alors que le marché de l’immobilier en général commence à montrer des signes de ralentissement sous l’effet de taux d’intérêt qui grimpent ? "Il y a une espèce de cap au-dessus duquel vous êtes moins sensible aux taux d’intérêt", explique Richard Tzipine. "Vous avez la capacité d'acquérir des biens chers sans vous fragiliser et de profiter d’une situation où les moins fortunés et plus sensibles aux taux d’intérêt ne pourront pas les acquérir."