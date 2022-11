L’immigration choisie, pour lutter contre la pénurie de main d'oeuvre au Canada. Et au Québec ?

Alors que l’Europe se renvoie la balle et les bateaux de migrants, au Canada, on en réclame. Le pays des érables a besoin de 500.000 travailleurs par an, jusqu’en 2025. Trop d’emplois sont vacants, trop de Canadiens partent à la retraite. Mais il s’agit d’une immigration particulière, choisie et qui ne plaît pas forcément à tout le monde.

La pénurie de main d’oeuvre concerne particulièrement les domaines de la santé, de la construction, de la petite enfance, de l’agriculture… et l’immigration est vue comme une solution. Après avoir misé jusqu’ici sur l’immigration temporaire, le gouvernement vise maintenant à accueillir davantage d’immigrants permanents, qui seront acceptés sur dossier.

Il faut savoir que 60% des personnes sélectionnées le sont pour leurs compétences économiques. Les autres sont accueillis dans le cadre d’un regroupement familial ou encore parce qu’ils sont réfugiés, notamment des Syriens, des Afghans, des Ukrainiens…, précise la journaliste Fiona Collienne.