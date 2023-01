"L’Immensità", le délicat récit autobiographique d’une enfance transidentitaire, avec Penélope Cruz

Génial réalisateur transalpin de " Respiro " avec Valeria Golino ou encore de " Golden Door " avec Charlotte Gainsbourg, Emanuele Crialese signe indéniablement avec " L’immensità " son film le plus personnel à ce jour. Et pour cause… Lors de la présentation de ce nouveau long métrage en compétition à la Mostra de Venise en septembre dernier, le cinéaste a fait son coming out trans, révélant qu’il était lui-même né biologiquement femme.

Ses souvenirs d’enfant en pleine remise en question de son identité sexuelle nourrissent avec énormément de nuance et de tendresse ce portrait de famille fragmentée où la quête de soi passe inévitablement par le désir de s’affranchir du poids des conventions et des injonctions patriarcales.

Un drame vibrant et sincère porté par un formidable travail de reconstitution !