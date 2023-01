L’Immensità, la quête de soi

Nous sommes à Rome dans les années 70. Adriana n’est pas une jeune fille comme les autres. Elle se sent si mal dans son corps qu’elle pense qu’elle est née de parents extraterrestres. Adri, comme iel préfère être surnommé.e, aimerait ne plus être une fille mais un garçon. Pour ses parents, Clara et Felice, cette situation n’est pas simple à gérer d’autant plus que le couple a décidé de se séparer. Clara ne supporte plus les infidélités ni la violence de son mari.

Ce film L’Immensità, nous le devons au réalisateur italien Emanuele Crialese. Et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’il aime les familles dysfonctionnelles, lui à qui l’on doit déjà les excellents Respiro et Golden door ! Mais ici, cette Immensità se veut davantage criante de vérité et d’intimité car Crialese s’est inspiré de son propre vécu pour nous raconter cette histoire, cette quête du genre. Adri, c’est lui… car lui aussi, toute sa jeunesse, il s’est demandé s’il était du "bon sexe" ? La réponse, finalement, il l’a donnée en conférence de presse à la Mostra de Venise en septembre 2022 quand il est venu présenter son film en compétition. Une conférence de presse où il a réalisé son coming out trans.

Son film L’Immensità est encore une belle déclaration d’amour d’une mère à ses enfants avec beaucoup de moments lumineux… emmenés par l’immensité du jeu de Penélope Cruz.