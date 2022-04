L’immense respect entre Guardiola et Klopp en vidéo : "Il fait de moi un meilleur manager"

Plus encore, l’entraîneur espagnol a encensé son confrère allemand en conférence de presse : "Il fait de moi un meilleur manager… ses équipes sont positives, agressives et elles veulent attaquer. J’essaie de l’imiter. Nous ne sommes pas amis, nous ne dînons pas ensemble, nous dînerons un jour au Hall of Fame, j’ai son numéro de téléphone mais je ne l’appelle pas. J’ai beaucoup de respect pour lui et il sait que samedi prochain nous essaierons de le battre".

Un beau message qui ne manquera pas de toucher son destinataire. On a également pu apercevoir les deux compères échanger à la fin de la rencontre plutôt que de répondre aux interviews d’après-match. Des images sympathiques qui témoignent du respect entre les deux entraîneurs, qui s’affronteront à nouveau ce samedi en demi-finale de la FA CUP.