L’immense mezzo-soprano espagnole Teresa Berganza nous a quittés

Mais même les plus grands essuient des refus et des déceptions : lorsqu’elle rencontre Scshwarzkopf, cette dernière lui dit que sa voix n’est pas très intéressante, et qu’elle devrait peut-être envisager une autre carrière. Ironie du sort, elles chantent ensemble sur la scène A Londres Les Noces de Figaro sous la baguette de Giulini 4 ans plus tard. Elisabeth lui offrait son châle.

Elle aborde Carmen, en 1977 à plus de 45 ans. Sa Carmen est d’une grande modernité. Ce rôle signe véritablement la carrière d’une chanteuse cultivée, qui va au fond des rôles, les redécouvre, les réinvente. Sa Carmen est au plus près de la musique et du texte, plus spirituelle que les Carmen voluptueuses que nous connaissions.